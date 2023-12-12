Зеленский проводит встречу с Байденом в Белом доме — видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом на фоне усилий по сохранению военной поддержки со стороны Вашингтона.

Что известно о встрече Байдена и Зеленского

В частности, журналисты американских телеканалов и ведущих изданий обнародовали видео прибытия Владимира Зеленского в Белый дом для встречи с американским лидером Джо Байденом.

Также сообщается, что в делегацию Зеленского также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, глава ОП Андрей Ермак, а также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

President Zelenskyy arrives at the White House. pic.twitter.com/v9J8IGxP59 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) December 12, 2023

Ожидается, что по результатам переговоров оба лидера проведут совместную пресс-конференцию.

По словам представителей ОП, во время переговоров с Байденом Зеленский будет уделять ключевое внимание обеспечению единства США, стран ЕС и других партнеров в поддержке Украины.

Среди ключевых тем переговоров, как говорили в ОП, будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий Зеленского и Байдена на следующий год.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что лидеры двух государств также обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент.

Отмечается, что Зеленский уже начал переговоры с Байденом.

Что известно о встрече Зеленского со спикером Палаты представителей

По результатам встречи украинского лидера Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майком Джонсоном, глава нашего государства не смог убедить конгрессмена-республиканца в необходимости поддержать дальнейшую военную помощь Украине.

Джонсон заявляет, что условием одобрения Палатой представителей запроса президента Джо Байдена на дальнейшую военную помощь Украине должен быть четко сформулированный план пути Украины к победе в развязанной Кремлем преступной войне, а также внесение изменений в миграционное законодательство.

Со своей стороны, представители Офиса президента отметили, что Владимир Зеленский выразил благодарность Конгрессу за усилия и помощь Украине в защите собственного суверенитета и независимости.

Президент Украины был тронут увидеть в кабинете спикера репродукцию украинской Острожской Библии. При этом глава государства рассказал Джонсону о достижениях защитников Украины, в частности об освобождении 50% оккупированных Россией украинских земель, победах украинских сил в Черном море и больших усилиях Украины в проведении реформ и возвращении нашего государства к экономической самодостаточности в будущем.

В этом контексте Зеленский отметил важность продления американской поддержки и дополнительных ассигнований для помощи Украине на 2024 год.

Также президент отметил, что Украина чрезвычайно ответственно относится к военной и финансовой помощи США; в Верховной Раде работает соответствующая комиссия, осуществляющая мониторинг использования военной помощи. Также идет сотрудничество Украины с представителями американских институтов, отвечающих за оказание помощи.

Зеленский подчеркнул, что даже в условиях агрессии РФ Украина продолжает реализацию реформ, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.