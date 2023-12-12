Зеленський проводить зустріч із Байденом у Білому домі — відео

Президент Володимир Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі із президентом США Джо Байденом на тлі зусиль щодо збереження військової підтримки з боку Вашингтона.

Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського

Зокрема, журналісти американських телеканалів та провідних видань оприлюднили відео прибуття Володимира Зеленського до Білого дому для зустрічі із американським лідером Джо Байденом.

Також повідомляються, що до делегації Зеленського також увійшли посол України у США Оксана Маркарова, глава ОП Андрій Єрмак, а також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

President Zelenskyy arrives at the White House. pic.twitter.com/v9J8IGxP59 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) December 12, 2023

Очікується, що за результатами переговорів обидва лідери проведуть спільну пресконференцію.

За словами представників ОП, під час переговорів із Байденом Зеленський приділятиме ключову увагу до забезпечення єдності США, країн ЄС та інших партнерів у підтримці України.

Серед ключових тем переговорів, як говорили в ОП, буде продовження оборонної співпраці між Україною та США, зокрема спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль Зеленського та Байдена на наступний рік.

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначала, що лідери двох держав також обговорять термінові потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент.

Наразі зазначається, що Зеленський вже розпочав переговори із Байденом.

Що відомо про зустріч Зеленського із спікером Палати представників

За результатами зустрічі українського лідера Володимира Зеленського із спікером Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майком Джонсоном, глава нашої держави не зміг переконати конгресмена-республіканця у неозбхідності підтримати подальшу військову допомогу Україні.

Джонсон заявляє, що умовою схвалення Палатою представників запиту президента Джо Байдена на подальшу військову допомогу Україні має бути чітко сформульований план шляху України до перемоги у розв’язаній Кремлем злочинній війні, а також внесення змін до міграційного законодавства.

Зі свого боку представники Офісу президента зазначили, що Володимир Зеленський висловив подяку Конгресу за зусилля і допомогу Україні у захисті власного суверенітету та незалежності.

Зазначається, що президент України був зворушений побачити в кабінеті спікера репродукцію української Острозької Біблії. При цьому, глава держави розповів Джонсону про досягнення захисників України, зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі й великі зусилля України у проведенні реформ та поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому.

У цьому контексті Зеленський відзначив важливість продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Також президентом було наголошено, що Україна надзвичайно відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги США; у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України з представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

Зеленський акцентував, що навіть в умовах агресії РФ Україна продовжує реалізацію реформ, необхідних для початку переговорів про членство у Європейському Союзі.