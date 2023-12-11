Зеленський розпочав візит у США. Вже зустрівся з Остіном і генералом Брауном

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня перебуває з візитом у США. Він вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Зеленський зустрівся з главою Пентагону

Під час зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство. Поширити

Зеленський також виступив у Національному університеті оборони у Вашингтоні, де заявив, що Росія націлена не тільки на землю, ресурси або людей України.

Її не влаштує ні частина України, ні навіть уся вона. Україна - лише сходинка для Росії, спосіб поводитися як стара імперія, що померла 1989 року, і кидати виклик свободі скрізь, де захоче російський цар. Поширити

Президент зазначив, що Путін має програти війну проти України.

Путін має програти - щоб усі інші, хто розглядає війну Росії з Україною як свою особисту лекцію в так званому "Університеті агресії", зрозуміли це голосно і ясно. Путін має програти! Поширити

Візит Зеленського у США

12 грудня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та лідерами Конгресу.

Зустрічі заплановані зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

До США Зеленський прилетів з Буенос-Айреса, де він взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея і зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, а також із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.