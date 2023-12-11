Зеленський розпочав візит у США. Вже зустрівся з Остіном і генералом Брауном

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня перебуває з візитом у США. Він вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Зеленський зустрівся з главою Пентагону
Під час зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
Зеленський також виступив у Національному університеті оборони у Вашингтоні, де заявив, що Росія націлена не тільки на землю, ресурси або людей України.
Президент зазначив, що Путін має програти війну проти України.
Візит Зеленського у США
12 грудня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та лідерами Конгресу.
Зустрічі заплановані зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.
До США Зеленський прилетів з Буенос-Айреса, де він взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея і зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, а також із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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