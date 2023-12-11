Зеленский начал визит в США. Уже встретился с Остином и генералом Брауном

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря находится с визитом в США. Он уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
Зеленский встретился с главой Пентагона
В ходе встречи были обсуждены вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.
Зеленский также выступил в Национальном университете обороны в Вашингтоне, где заявил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или людей Украины.
Президент отметил, что Путин должен проиграть войну против Украины.
Визит Зеленского в США
12 декабря Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса.
Встречи запланированы со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.
В США Зеленский прилетел из Буэнос-Айреса, где принял участие в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-