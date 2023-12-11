Зеленский начал визит в США. Уже встретился с Остином и генералом Брауном
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский начал визит в США. Уже встретился с Остином и генералом Брауном

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря находится с визитом в США. Он уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Зеленский встретился с главой Пентагона

В ходе встречи были обсуждены вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство.

Зеленский также выступил в Национальном университете обороны в Вашингтоне, где заявил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или людей Украины.

Его не устроит ни часть Украины, ни даже вся она. Украина - лишь ступенька для России, способ вести себя как умершая в 1989 году старая империя и бросать вызов свободе везде, где захочет российский царь.

Президент отметил, что Путин должен проиграть войну против Украины.

Путин должен проиграть – чтобы все остальные, кто рассматривает войну России с Украиной как свою личную лекцию в так называемом "Университете агрессии", поняли это громко и ясно. Путин должен проиграть!

Визит Зеленского в США

12 декабря Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и лидерами Конгресса.

Встречи запланированы со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.

В США Зеленский прилетел из Буэнос-Айреса, где принял участие в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея и встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты
Владимир Зеленский
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. О чем говорили президенты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Милей принял присягу президента Аргентины. Инаугурацию посетил Зеленский
Хавьер Милей
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретится с Байденом и проведет ряд переговоров в США
Офис Президента Украины
Зеленский и Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.