Спікер Палати представників США розкрив перші подробиці зустрічі із Зеленським

Що відомо про зустріч Зеленського із Джонсоном

Зокрема, Джонсон охарактеризував зустріч як “гарну”.

При цьому спікер Палати представників виступив із критикою на адресу представників Білого дому.

Він заявив, що адміністрація президента Джо Байдена не змогла чітко сформулювати шлях України до перемоги у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

На переконання Джонсона, саме це є ключовою умовою для представників Республіканської партії щодо схвалення питання подальшої військової допомоги Україні.

Наша перша умова для будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку - це наша власна національна безпека, - підкреслив спікер Палати представників. Поширити

Джонсон підкреслив, що запевнив Зеленського у підтримці України з боку США в умовах розв’язаної РФ злочинної війни.

Висловлювання Джонсона знову дали зрозуміти, що республіканці в Конгресі поставлять будь-яку допомогу Україні у залежність від змін на американсько-мексиканському кордоні.

Що сказали у Сенаті США за результатами зустрічі із Зеленським

За словами лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера, президент України Володимир Зеленський провів дуже потужну зустріч із сенаторами.

Це була дуже потужна зустріч. Президент Зеленський так ясно дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, але якщо він її отримає, то зможе виграти цю війну, - зазначив у коментарі журналістам видання Шумер. Поширити

Шумер додав, що перемога російського диктатора Володимира Путіна над Україною може бути дуже небезпечною для Сполучених Штатів.

Також, за словами сенатора, Зеленський підкреслив, що Україні "потрібна допомога якнайшвидше".