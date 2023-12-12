Візит Зеленського до США. Що відомо про перші результати

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, де проводить зустрічі із американськими конгресменами, представниками Білого дому, президентом Джо Байденом та посадовцями Пентагону.

Що відомо про перші результати візиту Зеленського до США

Зокрема, протягом майже двох днів у рамках візиту до США Володимир Зеленський провів зустрічі із главою Пентагону Ллойдом Остіном, керівниками Світового банку та МВФ, представниками американських оборонних підприємств, сенаторами, конгресменами та має провести зустріч із очільником Білого дому Джо Байденом.

Зокрема, із Ллойдом Остіном та керівником Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном Зеленський обговорив ситуацію на фронті в Україні, оборону співпрацю між двома державами, та виклики системі глобальної безпеки.

Після цього Зеленський виступив із промовою в Національному університеті оборони США.

У той же час глава Пентагону Ллойд Остін нагадав, що США відпочатку розв’язаної Кремлем злочинної війни виділили Україні 44 млрд доларів у рамках безпекових програм та ще більше 37 млрд доларів у рамках військової допомоги за результатами засідань у форматі “Рамштайн”.

Остін наголосив, що США сповнені рішучості і далі допомагати Україні у відбитті агресії РФ та побудові власної сучасної боєздатної армії.

Після цього Зеленський провів зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.

Зокрема, обговорювалось рішення МВФ щодо другого перегляду програми розширеного кредитування для України, що дозволяє отримати транш у розмірі 900 млн доларів.

Оновлений меморандум із МВФ поповнився 12-ма новими "структурними маяками". Зокрема, українська сторона зобов'язалася запровадити податок на надприбутки підприємств (на час війни), допустила проведення реформи єдиного податку, зобов'язалася не знижувати пенсійний вік, не вводити нові пільги та спеціальні пенсії, а також допустила поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Україна має відмінні показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України в поточному році до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала. до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни, - зазначила зі свого боку Крісталіна Георгієва. Поширити

На зустрічі обговорили реалізацію програми довгострокового фінансування на 15,6 млрд доларів, шляхи зовнішнього фінансування України у 2024 році, а також розробку механізму використання заморожених російських активів на користь України.

На переговорах із президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорювалася мобілізація міжнародної фінансової допомоги та активної підтримки у роботі з донорами. Крім того, сторони говорили про посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та відзначили зростання частки безготівкової економіки.

Порушувалося питання поновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції щодо залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки, а також інструменти зменшення ризиків, щоб знизити ставки за іпотечними кредитами.

Окрім цього у перший день візиту до США Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної промисловості.

Зокрема, глава держави зустрівся із представниками виробника БПМ Bradley, M113, CV90, САУ Archer та танків Challenger 2 - компанії BAE Systems.

Також на зустріч із главою нашої держави прибули представники виробника боєприпасів Day & Zimmermann, а також оборонних компаній Boeing, Lockheed.

Зеленський запропонував представникам американських оборонних компаній ідею щодо створення оборонного хабу на території України.

Він наголосив, що Україна готова і вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, але їй потрібна підтримка потужних американських компаній. Йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських та ракетних систем.

Крім того, Україна має намір запросити американських партнерів увійти до частки українських оборонних компаній, що буде на користь усіх сторін.

Що відомо про зустріч Зеленського із сенаторами та конгресменами, а також Джо Байденом

У першій половині другого дня у рамках візиту до США Володимир Зеленський мав провести зустріч із представниками Сенату та Палати представників Конгресу США.

Також на сьогодні заплановано зустріч із Байденом у Білому домі. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр казала, що Байден підкреслить прихильність до підтримки народу України, який захищається від російського вторгнення. Окрім того, лідери обговорять термінові потреби на фронті.

За інформацією видання Sky News, Зеленський вже прибув до Конгресу, де має провести низку зустрічей.

Президент України у Конгресі хоче провести зустріч з американськими сенаторами. Ймовірно, головною темою обговорень стане нове фінансування допомоги нашій країні, яке входить у запит президента Джо Байдена на понад 100 млрд доларів.

Також він проведе переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, де ключовою темою також буде допомога Україні.