Визит Зеленского в США. Что известно о первых результатах
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Визит Зеленского в США. Что известно о первых результатах

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский находится с визитом в США, где проводит встречи с американскими конгрессменами, представителями Белого дома, президентом Джо Байденом и чиновниками Пентагона.

Что известно о первых результатах визита Зеленского в США

В частности, в течение почти двух дней в рамках визита в США Владимир Зеленский провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, руководителями Всемирного банка и МВФ, представителями американских оборонных предприятий, сенаторами, конгрессменами и должен провести встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

В частности, с Ллойдом Остином и руководителем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном Зеленский обсудил ситуацию на фронте в Украине, оборону сотрудничества между двумя государствами и вызовы системе глобальной безопасности.

После этого Зеленский выступил с речью в Национальном университете обороны США.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин напомнил, что США изначально развязанной Кремлем преступной войны выделили Украине 44 млрд долларов в рамках программ безопасности и еще более 37 млрд долларов в рамках военной помощи по результатам заседаний в формате "Рамштайн".

Остин отметил, что США полны решимости и дальше помогать Украине в отражении агрессии РФ и построении собственной современной боеспособной армии.

После этого Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллиной Георгиевой.

В частности, обсуждалось решение МВФ о втором пересмотре программы расширенного кредитования для Украины, позволяющем получить транш в размере 900 млн долларов.

Обновленный меморандум с МВФ пополнился 12 новыми "структурными маяками". В частности, украинская сторона обязалась ввести налог на сверхприбыли предприятий (на время войны), допустила проведение реформы единого налога, обязалась не снижать пенсионный возраст, не вводить новые льготы и специальные пенсии, а также допустила постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию .

У Украины есть отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в текущем году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что попросту невероятно. Инфляция в ноябре резко упала. до 5,1%, являющейся мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны, - отметила со своей стороны Кристалина Георгиева.

На встрече обсудили реализацию программы долгосрочного финансирования на 15,6 млрд. долларов, пути внешнего финансирования Украины в 2024 году, а также разработку механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.

На переговорах с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсуждалась мобилизация международной финансовой помощи и активная поддержка в работе с донорами. Кроме того, стороны говорили об усилении устойчивости украинской финансовой системы в условиях войны и отметили рост доли безналичной экономики.

Поднимался вопрос обновления ипотечного кредитования. Всемирный банк подготовит предложения по привлечению средств коммерческих банков на рынке ипотеки, а также инструменты по уменьшению рисков, чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам.

Кроме этого, в первый день визита в США Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной промышленности.

В частности, глава государства встретился с представителями производителя БПМ Bradley, M113, CV90, САУ Archer и танков Challenger 2 – компании BAE Systems.

Также на встречу с главой государства прибыли представители производителя боеприпасов Day & Zimmermann, а также оборонных компаний Boeing, Lockheed.

Зеленский предложил представителям американских оборонных компаний идею создания оборонного хаба на территории Украины.

Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить большее количество боеприпасов и военной техники, но ей необходима поддержка мощных американских компаний. Речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Кроме того, Украина намерена пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в пользу всех сторон.

Что известно о встрече Зеленского с сенаторами и конгрессменами, а также Джо Байденом

В первой половине второго дня в рамках визита в США Владимир Зеленский должен был провести встречу с представителями Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Также на сегодня запланирована встреча с Байденом в Белом доме. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер говорила, что Байден подчеркнет приверженность поддержке народа Украины, защищаемого от российского вторжения. Кроме того, лидеры обсудят срочные нужды на фронте.

По информации издания Sky News, Зеленский уже прибыл в Конгресс, где должен провести ряд встреч.

Президент Украины в Конгрессе намерен провести встречу с американскими сенаторами. Вероятно, главной темой обсуждений станет новое финансирование помощи нашей стране, которое входит в запрос президента Джо Байдена более чем на 100 млрд долларов.

Также он проведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где ключевой темой будет помощь Украине.

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