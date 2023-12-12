Спикер Палаты представителей США раскрыл первые подробности встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поделился первыми подробностями по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о встрече Зеленского с Джонсоном

В частности, Джонсон охарактеризовал встречу как "хорошую".

При этом спикер Палаты представителей выступил с критикой в адрес представителей Белого дома.

Он заявил, что администрация президента Джо Байдена не смогла четко сформулировать путь Украины к победе в развязанной Кремлем преступной войне.

По убеждению Джонсона, именно это ключевое условие для представителей Республиканской партии по одобрению вопроса дальнейшей военной помощи Украине.

Наше первое условие для любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность – это наша собственная национальная безопасность, – подчеркнул спикер Палаты представителей. Поделиться

Джонсон подчеркнул, что заверил Зеленского в поддержке Украины со стороны США в условиях развязанной РФ преступной войны.

Высказывания Джонсона снова дали понять, что республиканцы в Конгрессе поставят любую помощь Украине в зависимости от изменений на американско-мексиканской границе.

Что сказали в Сенате США по результатам встречи с Зеленским

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера президент Украины Владимир Зеленский провел очень мощную встречу с сенаторами.

Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский так ясно дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, то сможет выиграть эту войну, – отметил в комментарии журналистам издание Шумер. Поделиться

Шумер добавил, что победа российского диктатора Владимира Путина над Украиной может быть очень опасна для Соединенных Штатов.

Также, по словам сенатора, Зеленский подчеркнул, что Украине "нужна помощь как можно быстрее".