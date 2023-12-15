Абсолютне божевілля. Зеленський відреагував на ще одну пропозицію щодо завершення війни

Глава держави Володимир Зеленський під час пресконференція у США категорично відкинув ідею щодо поступок українськими землями заради миру, оскільки вважає цю пропозицію абсолютним божевіллям.
Україна ніколи не прийме сценарій територіальних поступок Росії
З такою чіткою заявою український лідер виступив під час спільної пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з очільником Білого дому Джо Байденом.
Один з журналістів поцікавився у президента України, чи готовий він віддати частину територій заради миру з Росією та припинення війни.
Як зазначив Володимир Зеленський, він не знає, хто про це говорить, однак у нього до автора цього запитання є зустрічне: "Чи готові ви віддати своїх дітей в руки терористів?"
Про що говорив Байден під час зустрічі з Зеленським
За словами очільника Білого дому, він, його адміністрація та весь американський народ дуже хочуть, щоб Україна вийшла абсолютною переможницею з цієї війни.
Американський лідер звернув увагу на те, що досі зберігається потужна двопартійна підтримка України.
Президент США визнав, що незначна кількість республіканців не хочуть підтримувати Київ, однак вони не є більшістю.
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