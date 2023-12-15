Абсолютне божевілля. Зеленський відреагував на ще одну пропозицію щодо завершення війни

Глава держави Володимир Зеленський під час пресконференція у США категорично відкинув ідею щодо поступок українськими землями заради миру, оскільки вважає цю пропозицію абсолютним божевіллям.

Україна ніколи не прийме сценарій територіальних поступок Росії

З такою чіткою заявою український лідер виступив під час спільної пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з очільником Білого дому Джо Байденом.

Один з журналістів поцікавився у президента України, чи готовий він віддати частину територій заради миру з Росією та припинення війни.

Як зазначив Володимир Зеленський, він не знає, хто про це говорить, однак у нього до автора цього запитання є зустрічне: "Чи готові ви віддати своїх дітей в руки терористів?"

Це абсолютне божевілля. Ми часто згадуємо Бога, і це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, сім'ї, там діти. І все це частина українського суспільства. Ми говоримо про живих людей, над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, їх долях. Питання в цих сім'ях, їх дітях, - пояснив Володимир Зеленський. Поширити

Про що говорив Байден під час зустрічі з Зеленським

За словами очільника Білого дому, він, його адміністрація та весь американський народ дуже хочуть, щоб Україна вийшла абсолютною переможницею з цієї війни.

Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і, як сказано у статуті ООН, захистила свій суверенітет. Поширити

Американський лідер звернув увагу на те, що досі зберігається потужна двопартійна підтримка України.

Президент США визнав, що незначна кількість республіканців не хочуть підтримувати Київ, однак вони не є більшістю.