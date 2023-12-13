Подтвердила звание террориста. Зеленский отреагировал на атаку РФ на Киев

Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Ночной атакой на Киев страна-агрессорка еще раз подтвердила свое позорное звание террориста.

Реакция Зеленского на ночную атаку РФ

Президент Зеленский поблагодарил за сбитые ракеты Воздушные силы и спасенные жизни.

Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбито! Благодарю наших Воздушных сил и партнеров. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия, - отметил президент. Поделиться

Глава государства добавил, что Украина будет работать и дальше для наращивания мощностей для защиты и ускорения поставок. По словам президента, уже есть новые договоренности.

Зеленский подчеркнул, что вчера с президентом США Джо Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, а уже сегодня РФ показала, насколько важно это решение.

Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и для Украины. Ибо это спасает жизнь! – подчеркнул он. Поделиться

Зеленский добавил, что Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам.

Ночная атака РФ на Украину 13 декабря

Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все враждебные цели, однако в результате падения обломков ракет пострадали десятки человек в столице.

По состоянию на утро 13 декабря в столице в результате ракетного удара армии РФ пострадало 53 человека, из них 6 детей.

Согласно последним данным, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы.

Мэр города Виталий Кличко уточняет, что самому старшему пострадавшему человеку – 80 лет, самому младшему – 5.

Кроме того, отмечается, что в общей сложности было зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет в результате работы сил ПВО.