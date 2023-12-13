Подтвердила звание террориста. Зеленский отреагировал на атаку РФ на Киев

Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Ночной атакой на Киев страна-агрессорка еще раз подтвердила свое позорное звание террориста.
Реакция Зеленского на ночную атаку РФ
Президент Зеленский поблагодарил за сбитые ракеты Воздушные силы и спасенные жизни.
Глава государства добавил, что Украина будет работать и дальше для наращивания мощностей для защиты и ускорения поставок. По словам президента, уже есть новые договоренности.
Зеленский подчеркнул, что вчера с президентом США Джо Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, а уже сегодня РФ показала, насколько важно это решение.
Зеленский добавил, что Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам.
Ночная атака РФ на Украину 13 декабря
Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все враждебные цели, однако в результате падения обломков ракет пострадали десятки человек в столице.
По состоянию на утро 13 декабря в столице в результате ракетного удара армии РФ пострадало 53 человека, из них 6 детей.
Согласно последним данным, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы.
Мэр города Виталий Кличко уточняет, что самому старшему пострадавшему человеку – 80 лет, самому младшему – 5.
Кроме того, отмечается, что в общей сложности было зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет в результате работы сил ПВО.
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