Более 50 человек в Киеве пострадали в результате атаки РФ — фото и видео

Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские цели, однако в результате падения обломков ракет пострадали десятки человек в столице.

Ночная атака РФ на Украину 13 декабря. Известны результаты работы ПВО

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики атаковали беспилотниками типа Shahed из района Балаклавы (оккупированный Крым).

В общей сложности были зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Большинство всех вражеских целей удалось уничтожить силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО сил обороны Украины.

Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования «Юг».

Ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами. Спасибо защитникам неба! Вместе – к победе! Поделиться

Что известно о последствиях ночной атаки РФ на Киев

По состоянию на утро 13 декабря в столице в результате ракетного удара армии РФ пострадало 53 человека, из них 6 детей.

Согласно последним данным, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы.

Мэр города Виталий Кличко уточняет, что самому старшему пострадавшему человеку – 80 лет, самому младшему – 5.

Кроме того, сообщается, что в общей сложности было зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет в результате работы сил ПВО.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги и не загорелись. В Деснянском районе загорелся 7 этаж в девятиэтажке и 8 автомобилей во дворе дома. В Днепровском районе взрывной волной выбило окна в двух жилых домах, также загорелся частный жилой дом. Поделиться

Кроме того, сообщается, что армия РФ вечером 12 декабря направила в Одесскую область БпЛА типа "Shahed-131/136". Ранения получили двое гражданских.