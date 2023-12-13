Более 50 человек в Киеве пострадали в результате атаки РФ — фото и видео

Ночью 13 декабря армия РФ снова атаковала Украину БПЛА и ракетами. Силам ПВО удалось сбить почти все вражеские цели, однако в результате падения обломков ракет пострадали десятки человек в столице.
Ночная атака РФ на Украину 13 декабря. Известны результаты работы ПВО
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики атаковали беспилотниками типа Shahed из района Балаклавы (оккупированный Крым).
В общей сложности были зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА «Shahed-136/131».
Большинство всех вражеских целей удалось уничтожить силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО сил обороны Украины.
Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования «Юг».
Что известно о последствиях ночной атаки РФ на Киев
По состоянию на утро 13 декабря в столице в результате ракетного удара армии РФ пострадало 53 человека, из них 6 детей.
Согласно последним данным, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы.
Мэр города Виталий Кличко уточняет, что самому старшему пострадавшему человеку – 80 лет, самому младшему – 5.
Кроме того, сообщается, что в общей сложности было зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет в результате работы сил ПВО.
Кроме того, сообщается, что армия РФ вечером 12 декабря направила в Одесскую область БпЛА типа "Shahed-131/136". Ранения получили двое гражданских.
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