Силы ПВО уничтожили российскую ракету Х-59 над Кривым Рогом

11 декабря силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе. Перед этим в Кривом Роге слышали звуки взрывов.
Взрывы в Кривом Роге 11 декабря
Воздушное командование «Восток» сообщает об уничтожении российской ракеты в Днепропетровской области.
Перед этим воздушные силы предупредили, что в сторону Кривого Рога летит ракета.
Ракетная атака на Украину 11 декабря
В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину 18 ударными беспилотниками и 8 баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили все из них.
Баллистические ракеты оккупанты направили на Киев и Киевщину около четырех утра. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.
В Дарницком районе Киева от падения обломков ракет пострадали 4 человека. Медики предоставили им помощь на месте.
Также обломок ракеты был обнаружен на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания.
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