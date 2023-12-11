Силы ПВО уничтожили российскую ракету Х-59 над Кривым Рогом

11 декабря силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе. Перед этим в Кривом Роге слышали звуки взрывов.

Взрывы в Кривом Роге 11 декабря

Воздушное командование «Восток» сообщает об уничтожении российской ракеты в Днепропетровской области.

По состоянию на 15.00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Поделиться

Перед этим воздушные силы предупредили, что в сторону Кривого Рога летит ракета.

Ракетная атака на Украину 11 декабря

В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину 18 ударными беспилотниками и 8 баллистическими ракетами. Силы ПВО уничтожили все из них.

Баллистические ракеты оккупанты направили на Киев и Киевщину около четырех утра. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

В Дарницком районе Киева от падения обломков ракет пострадали 4 человека. Медики предоставили им помощь на месте.

Также обломок ракеты был обнаружен на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания.