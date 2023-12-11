Сили ППО знищили російську ракету Х-59 над Кривим Рогом
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили російську ракету Х-59 над Кривим Рогом

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ППО

11 грудня сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі. Перед цим у Кривому Розі чули звуки вибухів.

Вибухи у Кривому Розі 11 грудня

Повітряне командування «Схід» повідомляє про знищення російської ракети у Дніпропетровській області.

Станом на 15.00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Перед цим Повітряні сили попередили, що в бік Кривого Рогу летить ракета.

Ракетна атака на Україну 11 грудня

У ніч на 11 листопада РФ атакувала Україну 18 ударними безпілотниками та 8 балістичними ракетами. Сили ППО знищили всі з них.

Балістичні ракети окупанти направили на Київ та Київщину близько четвертої ранку. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

У Дарницькому районі Києва від падіння уламків ракет постраждало 4 людини. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

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