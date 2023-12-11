ППО знищила абсолютно всі БПЛА та ракети під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знищила абсолютно всі БПЛА та ракети під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ракети

Уночі 11 грудня армія РФ знову атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Нашим силам ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і 8 ракет.

Українська ППО продемонструвала вражаючі результати роботи 11 грудня

За словами представників ПС ЗСУ, у ніч на 11 грудня 2023 року російські загарбники атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Загалом вдалося зафіксувати пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що близько 4 ранку 11 грудня армія РФ випустила по Київській області вісім балістичних ракет.

Як вдалося з’ясувати, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області країни-агресорки

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр». Тримаймо небо! Разом – до перемоги! - наголошують представники Повітряних Сил ЗСУ.

Що відомо про наслідки нічної атаки РФ на Україну

У результаті збиття російських ракет в окремих районах Києва сталися падіння уламків, є пошкодження і потерпілі.

За словами мера столиці Віталія Кличка, четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, однак жодних руйнувань не зафіксовано.

На Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.

Пожежі оперативно приборкали. Без постраждалих.

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