ППО знищила абсолютно всі БПЛА та ракети під час нової атаки РФ на Україну

Уночі 11 грудня армія РФ знову атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Нашим силам ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і 8 ракет.

Українська ППО продемонструвала вражаючі результати роботи 11 грудня

За словами представників ПС ЗСУ, у ніч на 11 грудня 2023 року російські загарбники атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Загалом вдалося зафіксувати пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що близько 4 ранку 11 грудня армія РФ випустила по Київській області вісім балістичних ракет.

Як вдалося з’ясувати, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області країни-агресорки

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр». Тримаймо небо! Разом – до перемоги! - наголошують представники Повітряних Сил ЗСУ. Поширити

Що відомо про наслідки нічної атаки РФ на Україну

У результаті збиття російських ракет в окремих районах Києва сталися падіння уламків, є пошкодження і потерпілі.

За словами мера столиці Віталія Кличка, четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, однак жодних руйнувань не зафіксовано.

На Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.

Пожежі оперативно приборкали. Без постраждалих.