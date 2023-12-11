ППО знищила абсолютно всі БПЛА та ракети під час нової атаки РФ на Україну

Уночі 11 грудня армія РФ знову атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Нашим силам ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і 8 ракет.
Українська ППО продемонструвала вражаючі результати роботи 11 грудня
За словами представників ПС ЗСУ, у ніч на 11 грудня 2023 року російські загарбники атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.
Загалом вдалося зафіксувати пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Окрім того, наголошується, що близько 4 ранку 11 грудня армія РФ випустила по Київській області вісім балістичних ракет.
Як вдалося з’ясувати, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області країни-агресорки
Що відомо про наслідки нічної атаки РФ на Україну
У результаті збиття російських ракет в окремих районах Києва сталися падіння уламків, є пошкодження і потерпілі.
За словами мера столиці Віталія Кличка, четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.
Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, однак жодних руйнувань не зафіксовано.
На Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.
Пожежі оперативно приборкали. Без постраждалих.
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