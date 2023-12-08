Армія РФ випустила по Україні десятки ракет. Уже відомі результати роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ випустила по Україні десятки ракет. Уже відомі результати роботи ППО

ракета
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Вранці 8 грудня російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555. 

Росія знову почала бити по Україні десятками ракет

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, під ранок сили противника випустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.

14 з них вдалося збити над Київською та Дніпропетровськими областями.

На Київщині влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки у декількох громадах області, - йдеться в повідомленні.

Окрім того, вночі російські загарбники атакували Харків шістьма ракетами С-300.

У Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.

Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.

Окрім того, ворог вдарив по Павлоградському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Атака російських дронів на Україну 8 грудня

Вночі армія РФ окупанти випустила по території нашої країни безпілотники типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ.

Загалом йдеться про 7 дронів.

Напрямок удару "шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника. Тримаймо небо, - йдеться в заяві ПС України.

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