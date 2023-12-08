Армія РФ випустила по Україні десятки ракет. Уже відомі результати роботи ППО

Вранці 8 грудня російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Росія знову почала бити по Україні десятками ракет
За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, під ранок сили противника випустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.
14 з них вдалося збити над Київською та Дніпропетровськими областями.
Окрім того, вночі російські загарбники атакували Харків шістьма ракетами С-300.
У Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.
Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.
Окрім того, ворог вдарив по Павлоградському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Атака російських дронів на Україну 8 грудня
Вночі армія РФ окупанти випустила по території нашої країни безпілотники типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ.
Загалом йдеться про 7 дронів.
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