Армія РФ випустила по Україні десятки ракет. Уже відомі результати роботи ППО

Росія знову почала бити по Україні десятками ракет

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, під ранок сили противника випустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101/Х-555.

14 з них вдалося збити над Київською та Дніпропетровськими областями.

На Київщині влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки у декількох громадах області, - йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вночі російські загарбники атакували Харків шістьма ракетами С-300.

У Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.

Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.

Окрім того, ворог вдарив по Павлоградському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Атака російських дронів на Україну 8 грудня

Вночі армія РФ окупанти випустила по території нашої країни безпілотники типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ.

Загалом йдеться про 7 дронів.