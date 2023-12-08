Росія вдарила по Дніпропетровщині — є жертви

Російські загарбники завдали удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула. Також є постраждалі.

Удар армії РФ по Павлоградському району: що відомо

Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані,- розповів він. Поширити

За словами глави Дніпропетровської ОВА, наразі вся інформація уточнюється, тому деталі оголосять згодом.

Раніше в п’ятницю він повідомив, що "зранку було гучно в Павлограді".

Окрім того, російські окупанти намагалися поцілити по Павлоградському району й напередодні пізно ввечері.

Армія РФ також атакувала Харків

Вранці 8 грудня у Харкові команда ДСНС ліквідувала наслідки атаки ворога, яка відбулася вночі.

Окрім того, повідомляється, що в Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.

Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.