Росія вдарила по Дніпропетровщині — є жертви

Російські загарбники завдали удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула. Також є постраждалі.
Удар армії РФ по Павлоградському району: що відомо
Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами глави Дніпропетровської ОВА, наразі вся інформація уточнюється, тому деталі оголосять згодом.
Раніше в п’ятницю він повідомив, що "зранку було гучно в Павлограді".
Окрім того, російські окупанти намагалися поцілити по Павлоградському району й напередодні пізно ввечері.
Армія РФ також атакувала Харків
Вранці 8 грудня у Харкові команда ДСНС ліквідувала наслідки атаки ворога, яка відбулася вночі.
Окрім того, повідомляється, що в Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.
Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.
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