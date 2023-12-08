Росія вдарила по Дніпропетровщині — є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по Дніпропетровщині — є жертви

ДСНС України
ДСНС

Російські загарбники завдали удару по Павлоградському районі Дніпропетровської області. За попередніми даними, одна людина загинула. Також є постраждалі.

Удар армії РФ по Павлоградському району: що відомо

Першими подробицями поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані,- розповів він.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, наразі вся інформація уточнюється, тому деталі оголосять згодом.

Раніше в п’ятницю він повідомив, що "зранку було гучно в Павлограді".

Окрім того, російські окупанти намагалися поцілити по Павлоградському району й напередодні пізно ввечері.

Армія РФ також атакувала Харків

Вранці 8 грудня у Харкові команда ДСНС ліквідувала наслідки атаки ворога, яка відбулася вночі.

Окрім того, повідомляється, що в Куп'янському районі Харківської області загасили пожежу після бомбового удару по Курилівській громаді.

Згідно з останніми даними, у результаті обстрілів один цивільний отримав поранення, були пошкоджені житлові будівлі, а також 26 приватних автомобілів. Спалахнула пожежа у одному з гаражів. Загоряння вдалося швидко ліквідувати.

Крім того, близько опівночі армія РФ завдала бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 кв.м. Пожежу ліквідовано.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська вдарили по ТЕС у прифронтовій зоні
Міністерство енергетики України
ТЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала ракетами Харків. Є руйнування та постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Україну. Сили ППО озвучили кількість збитих цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм