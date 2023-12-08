Армія РФ атакувала ракетами Харків. Є руйнування та постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала ракетами Харків. Є руйнування та постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Обстріл

У ніч на 8 грудня російські військові завдали 6 ударів ракетами по Харкову. Внаслідок обстрілу є поранені.

Що відомо про нічний удар РФ по Харкову

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах міста. 

За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

За даними поліції, поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. 25-річний чоловік з травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров'я задовільний.

Також як повідомили в ДСНС, пошкоджені житлові будинки, 26 автомобілів, виникла пожежа у гаражі. Її вже ліквідували.

Окрім цього на Харківщині ліквідовано пожежу у житловій 5-типоверхівці після ворожого бомбардування.

Близько опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах.

Загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 кв.м. Пожежу вже ліквідовано.

Обстріли Харкова та області

Окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Торік восени українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте, майже щодня з початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти били за допомогою ракет та дронів по Харкову та області. В останні місяці кількість атак помітно скоротилася.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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