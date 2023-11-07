Із Харківщини евакуювали майже 200 дітей через обстріли РФ

З Куп’янського району Харківщини в обовʼязковому порядку евакуювали вже 190 дітей, аби уберегти від обстрілів з боку російської армії.

Евакуація дітей з Харківщини

У Куп’янському районі Харківської області через атаки РФ проводять примусову евакуацію дітей.

Евакуювали вже 190 дітей. Загалом керівництво області має вивезти в безпечні регіони 275 дітей.

Ідеться про евакуацію із 66 населених пунктів – із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади — 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Що відомо про примусову евакуацію

Влада розпочала обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.

Про це 10 серпня повідомила Куп’янська міська військова адміністрація.

На деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області розпочинається проведення обов’язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем, — йдеться у повідомленні. Поширити

У Мінреінтеграції повідомили, що Координаційний штаб розглянув звернення Донецької ОВА.

Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій.

Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також там розглянули питання евакуації цивільного населення із Сумської області. відомо, що з 5-кілометрової прикордонної зони евакуювали 1718 людей, в тому числі 228 дітей.