На Сумщині планують евакуювати дітей з 30-км зони від кордону з РФ

У Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з РФ. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.
Евакуація дітей з Сумської області
Відповідну заяву зробив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час зустрічі з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем.
За словами глави ОВА, з 5-км зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей. Тепер через збільшення обстрілів з боку окупантів зону евакуації хочуть розширити до 30 км.
На Харківщині евакуюють майже 300 дітей з їхніми родинами
Ідеться про евакуацію дітей із зони бойових дій 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.
Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.
Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади — 0 800 339 291.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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