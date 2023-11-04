На Сумщині планують евакуювати дітей з 30-км зони від кордону з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Сумщині планують евакуювати дітей з 30-км зони від кордону з РФ

Діти
Джерело:  Суспільне

У Сумській області хочуть евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з РФ. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів.

Евакуація дітей з Сумської області

Відповідну заяву зробив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час зустрічі з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем.

Я думаю, що максимально практично всіх дітей з 13-км зони ми маємо евакуювати у більш безпечні місця. Для цього ми будуємо, за дорученням Ради нацбезпеки, захисні споруди. Ми збільшили їх до 40% стосовно того, що було в липні, - сказав він.

За словами глави ОВА, з 5-км зони від російського кордону евакуювали понад 600 дітей. Тепер через збільшення обстрілів з боку окупантів зону евакуації хочуть розширити до 30 км.

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Ідеться про евакуацію дітей із зони бойових дій 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади — 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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