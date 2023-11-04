В Сумской области планируют эвакуировать детей из 30-км зоны от границы с РФ

В Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 км от границы с РФ. Причиной тому стало увеличение количества обстрелов.

Эвакуация детей из Сумской области

Соответствующее заявление сделал начальник Сумской ОВ Владимир Артюх во время встречи с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Я думаю, что максимально практически всех детей из 13-километровой зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим по поручению Совета нацбезопасности защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле, - сказал он. Поделиться

По словам главы ОВА, из 5 км зоны от российской границы эвакуировали более 600 детей. Теперь из-за увеличения обстрелов со стороны окупантов зону эвакуации хотят расширить до 30 км.

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Речь идет об эвакуации детей из зоны боевых действий 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов: из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района.

Эвакуацию проведут в течение 45 дней — дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя получат бесплатное убежище, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Семьи вывозят бесплатно, для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти – 0 800 339 291.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.