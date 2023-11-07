Из Харьковщины эвакуировали почти 200 детей из-за обстрелов РФ

Из Купянского района Харьковщины в обязательном порядке эвакуировали уже 190 детей, чтобы уберечь от обстрелов со стороны российской армии.

Эвакуация детей из Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области из-за атак РФ проводят принудительную эвакуацию детей.

Эвакуировали уже 190 детей. В общей сложности руководство области должно вывезти в безопасные регионы 275 детей.

Речь идет об эвакуации из 66 населенных пунктов – из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольхватской территориальных общин Купянского района.

Эвакуацию проведут в течение 45 дней — дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя получат бесплатное убежище, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Семьи вывозят бесплатно, для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти – 0 800 339 291.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Что известно о принудительной эвакуации

Власти приступили к обязательной эвакуации из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.

Об этом 10 августа сообщила Купянская городская военная администрация.

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа ТИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем, говорится в сообщении. Поделиться

В Минреинтеграции сообщили, что Координационный штаб рассмотрел обращение Донецкой ОВД.

Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий.

Речь идет о Ямпиле, Заречном, Торском, Opixyватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 130 детей, — говорится в сообщении. Поделиться

Также там был рассмотрен вопрос эвакуации гражданского населения из Сумской области. Известно, что из 5-километровой приграничной зоны эвакуировали 1718 человек, в том числе 228 детей.