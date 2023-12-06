Війська РФ вдарили по селу на Харківщині. Є поранені

Російські війська обстріляли село Подоли Харківської області у середу, 6 грудня. Поранення отримали дві людини.

Росіяни вдарили по селу під Куп'янськом

Сьогодні близько 09:30 в результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району зазнали поранень дві місцеві жительки, - розповів він. Поширити

За даними голови ОВА, одну з постраждалих доставили до лікарні, іншій - надали допомогу на місці.

Крім того, як розповів Синєгубов, О 10:05 росіяни завдали удару по селищу Козача Лопань Харківського району.

Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила, - констатував він. Поширити

Обстріли Харківської області

Росія другий день поспіль масовано обстрілює Україну з застосуванням ракет та дронів, не оминиючи Харківську область. Наприклад, 5 грудня, у Харківській області ворожі "шахеди" вдарили по селу Борова Ізюїмського району та Чугуїву. Поранено одну людину.