Армія РФ вкотре обстріляла ТЕС у прифронтовому регіоні України

Вночі 6 грудня внаслідок декількох російських обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, постраждалих немає.

Ворог вкотре обстріляв ТЕС у прифронтовому регіоні

Через обстріл без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців.

У компанії зазначили, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти накопичують ракети для масованих атак по енергетичній інфраструктурі України взимку, однак енергетики та влада роблять усе, аби підготуватись до такого сценарію.

Україна працює над зміцненням своєї протиповітряної оборони, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту об’єктів критичної інфраструктури прийдешньої зими.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.