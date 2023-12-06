Армия РФ в очередной раз обстреляла ТЭС в прифронтовом регионе Украины

Ночью 6 декабря в результате нескольких российских обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, пострадавших нет.

Враг еще раз обстрелял ТЭС в прифронтовом регионе

Из-за обстрела без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и возобновлению теплоснабжения для жителей.

В компании отметили, что за последние полтора месяца это уже шестая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.