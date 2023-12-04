Армия РФ обстреляла пригород Херсона. Есть погибший и раненые

4 декабря российские оккупанты атаковали Антоновку и Инженерное под Херсоном. Погиб 64-летний мужчина, также ранены трое местных жителей.
Российские войска снова обстреляли Херсон
Армия РФ днем нанесла удары по Херсону и предместьям, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Мрочко добавил, что мужчины в момент вражеской атаки выполняли ремонтные работы на улице. Руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин уточнил, что это произошло в селе Инженерном.
Кроме того, Мрочко сообщил, что в результате обстрела под Херсоном Антоновки погиб 64-летний мужчина.
По его словам, армия РФ ударила по Антоновке в 11:00 с временно оккупированного левобережья. Были повреждены 2 частных дома и газовая труба.
Херсонская областная прокуратура открыла криминальное производство против преступной армии РФ за нарушение законов войны.
Выросло количество жертв в Херсоне
Российские оккупанты 3 декабря обстреляли территории правобережья Херсона. В результате вражеской атаки пострадали уже 7 человек, еще одна женщина погибла.
По данным руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погиб один человек и получили ранения семь человек.
В свою очередь руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-