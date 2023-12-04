Армия РФ обстреляла пригород Херсона. Есть погибший и раненые

4 декабря российские оккупанты атаковали Антоновку и Инженерное под Херсоном. Погиб 64-летний мужчина, также ранены трое местных жителей.

Российские войска снова обстреляли Херсон

Армия РФ днем нанесла удары по Херсону и предместьям, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

При обстреле пригорода Херсона со стороны российских оккупационных войск были ранены трое мужчин. Поделиться

Двое из них – 61 и 51 год – получили контузию. Травмированным оказана медицинская помощь. От госпитализации они отказались. Третий раненный 46 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести с осколочным ранением живота. Поделиться

Мрочко добавил, что мужчины в момент вражеской атаки выполняли ремонтные работы на улице. Руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин уточнил, что это произошло в селе Инженерном.

Кроме того, Мрочко сообщил, что в результате обстрела под Херсоном Антоновки погиб 64-летний мужчина.

По его словам, армия РФ ударила по Антоновке в 11:00 с временно оккупированного левобережья. Были повреждены 2 частных дома и газовая труба.

Херсонская областная прокуратура открыла криминальное производство против преступной армии РФ за нарушение законов войны.

Выросло количество жертв в Херсоне

Российские оккупанты 3 декабря обстреляли территории правобережья Херсона. В результате вражеской атаки пострадали уже 7 человек, еще одна женщина погибла.

По данным руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погиб один человек и получили ранения семь человек.

Все травмированные в настоящее время госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь, – подчеркнул Мрочко. Поделиться

В свою очередь руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.