Армія РФ обстріляла передмістя Херсона. Є загиблий та поранені

4 грудня російські окупанти атакували Антонівку та Інженерне під Херсоном. Загинув 64-річний чоловік, також поранено троє місцевих жителів.

Російські війська знову обстріляли Херсон

Армія РФ вдень завдала ударів по Херсону та передмістю, внаслідок чого одна людина загинула, троє осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Під час обстрілу передмістя Херсона з боку російських окупаційних військ були поранені троє чоловіків. Поширити

Двоє з них – 61 і 51 років – отримали контузію. Травмованим надана медична допомога. Від госпіталізації вони відмовились. Третій поранений 46 років наразі ушпиталений у стані середньої тяжкості з осколковим пораненням живота. Поширити

Мрочко додав, що чоловіки на момент ворожої атаки виконували ремонтні роботи на вулиці. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що це сталося у селі Інженерному.

Крім того, Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Антонівки, що під Херсоном, загинув 64-річний чоловік.

За його словами, армія Росії вдарила по Антонівці об 11:00 з тимчасово окупованого лівобережжя. Були пошкоджені 2 приватних будинки та газова труба.

Херсонська обласна прокуратура відкрила провадження проти злочинної армії РФ за порушення законів війни.

Зросла кількість жертв у Херсоні

Російські окупанти 3 грудня обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще одна жінка загинула.

За даними керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинула одна людина та отримали поранення семеро людей.

Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога, – наголосив Мрочко. Поширити

Своєю чергою керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.