Войска РФ ударили по селу в Харьковской области. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по селу в Харьковской области. Есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Российские войска обстреляли село Подолы Харьковской области в среду, 6 декабря. Ранения получили два человека.

Россияне ударили по деревне под Купянском

Сегодня около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района получили ранения две местные жительницы, - рассказал он.

По данным главы ОВА, одну из пострадавших доставили в больницу, другой - оказали помощь на месте.

Кроме того, как рассказал Синегубов, в 10:05 россияне нанесли удар по поселку Казачья Лопань Харьковского района.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала, - констатировал он.

Обстрелы Харьковской области

Россия второй день подряд массированно обстреливает Украину с применением ракет и дронов, не обходя стороной Харьковскую область. К примеру, 5 декабря, в Харьковской области вражеские "шахеды" ударили по селу Борова Изюимского района и Чугуева. Ранен один человек.

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