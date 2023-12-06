Войска РФ ударили по селу в Харьковской области. Есть раненые

Российские войска обстреляли село Подолы Харьковской области в среду, 6 декабря. Ранения получили два человека.
Россияне ударили по деревне под Купянском
По данным главы ОВА, одну из пострадавших доставили в больницу, другой - оказали помощь на месте.
Кроме того, как рассказал Синегубов, в 10:05 россияне нанесли удар по поселку Казачья Лопань Харьковского района.
Обстрелы Харьковской области
Россия второй день подряд массированно обстреливает Украину с применением ракет и дронов, не обходя стороной Харьковскую область. К примеру, 5 декабря, в Харьковской области вражеские "шахеды" ударили по селу Борова Изюимского района и Чугуева. Ранен один человек.
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