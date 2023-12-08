Армия РФ атаковала ракетами Харьков. Есть разрушения и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами Харьков. Есть разрушения и пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Обстрел
Читати українською

В ночь на 8 декабря российские военные нанесли 6 ударов ракетами по Харькову. В результате обстрела ранены.

Что известно о ночном ударе РФ по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.

По предварительной информации, обстрел вел ракеты С-300.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

По данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

Также, как сообщили в ГСЧС, повреждены жилые дома, 26 автомобилей, возник пожар в гараже. Ее уже ликвидировали.

Кроме этого в Харьковской области ликвидирован пожар в жилой 5-ти этажке после вражеской бомбардировки.

Около полуночи враг нанес бомбовый удар по Куриловской общине на Купянщине. Возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 120 кв. Пожар уже ликвидирован.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако почти каждый день с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты били с помощью ракет и дронов по Харькову и области. В последние месяцы количество атак заметно сократилось.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Из Харьковщины эвакуировали почти 200 детей из-за обстрелов РФ
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура
Последствия атаки армии РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по селу в Харьковской области. Есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.