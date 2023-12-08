Армия РФ атаковала ракетами Харьков. Есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 8 декабря российские военные нанесли 6 ударов ракетами по Харькову. В результате обстрела ранены.

Что известно о ночном ударе РФ по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.

По предварительной информации, обстрел вел ракеты С-300.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

По данным полиции, ранение получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. 25-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.

Также, как сообщили в ГСЧС, повреждены жилые дома, 26 автомобилей, возник пожар в гараже. Ее уже ликвидировали.

Кроме этого в Харьковской области ликвидирован пожар в жилой 5-ти этажке после вражеской бомбардировки.

Около полуночи враг нанес бомбовый удар по Куриловской общине на Купянщине. Возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 120 кв. Пожар уже ликвидирован.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью прошлого года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

Однако почти каждый день с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты били с помощью ракет и дронов по Харькову и области. В последние месяцы количество атак заметно сократилось.

Недавно оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли Купянск-Узловой. В результате атаки погиб мужчина.

Также российская армия сбросила взрывчатку на автомобиль полиции в Харьковской области. В этот момент стражи порядка ехали задерживать коллаборантов.