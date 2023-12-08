Атака РФ на Україну. Сили ППО озвучили кількість збитих цілей

Російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" та зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили ЗСУ збили п’ять дронів.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

Що відомо про нічну атаку РФ по Україні

Сьогодні вночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця пригод.

Повідомляється, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого - 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.