Атака РФ в Украине. Силы ПВО озвучили количество сбитых целей
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ в Украине. Силы ПВО озвучили количество сбитых целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы ВСУ сбили пять дронов.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск в России и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА "Shahed-136/131" и шести управляемых зенитных ракет С-300.

Направление удара "Шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БПЛА противника.

Что известно о ночной атаке РФ по Украине

Сегодня ночью в Харькове раздалось несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Мэр города будет до конца тревоги находиться в укрытиях и не публиковать кадры с места происшествий.

Сообщается, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорский и Шевченковский районы города.

В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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