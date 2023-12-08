Россия ударила по Днепропетровщине — есть жертвы

Российские захватчики нанесли удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. По предварительным данным, один человек погиб. Также есть пострадавшие.

Удар армии РФ по Павлоградскому району: что известно

Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии, – рассказал он. Поделиться

По словам главы Днепропетровской ОВА, вся информация уточняется, поэтому детали объявят впоследствии.

Ранее в пятницу он сообщил, что "утром было громко в Павлограде".

Кроме того, российские оккупанты пытались попасть по Павлоградскому району и накануне поздно вечером.

Армия РФ также атаковала Харьков

Утром 8 декабря в Харькове команда ГСЧС ликвидировала последствия атаки врага, которая произошла ночью.

Кроме того, сообщается, что в Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.

Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.