Россия ударила по Днепропетровщине — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по Днепропетровщине — есть жертвы

ДСНС Украины
ГСЧС
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Российские захватчики нанесли удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. По предварительным данным, один человек погиб. Также есть пострадавшие.

Удар армии РФ по Павлоградскому району: что известно

Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии, – рассказал он.

По словам главы Днепропетровской ОВА, вся информация уточняется, поэтому детали объявят впоследствии.

Ранее в пятницу он сообщил, что "утром было громко в Павлограде".

Кроме того, российские оккупанты пытались попасть по Павлоградскому району и накануне поздно вечером.

Армия РФ также атаковала Харьков

Утром 8 декабря в Харькове команда ГСЧС ликвидировала последствия атаки врага, которая произошла ночью.

Кроме того, сообщается, что в Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.

Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Кроме того, около полуночи армия РФ нанесла бомбовый удар по Куриловской общине на Купянщине. Возник пожар в жилой пятиэтажке. Горели квартиры на 3-м и 4-м этажах. Общая площадь, охваченная огнем, составила 120 кв. Пожар ликвидирован.

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