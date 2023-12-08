Россия ударила по Днепропетровщине — есть жертвы

Российские захватчики нанесли удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. По предварительным данным, один человек погиб. Также есть пострадавшие.
Удар армии РФ по Павлоградскому району: что известно
Первыми подробностями поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам главы Днепропетровской ОВА, вся информация уточняется, поэтому детали объявят впоследствии.
Ранее в пятницу он сообщил, что "утром было громко в Павлограде".
Кроме того, российские оккупанты пытались попасть по Павлоградскому району и накануне поздно вечером.
Армия РФ также атаковала Харьков
Утром 8 декабря в Харькове команда ГСЧС ликвидировала последствия атаки врага, которая произошла ночью.
Кроме того, сообщается, что в Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.
Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
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