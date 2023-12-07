Российские войска ударили по ТЭС в прифронтовой зоне

Российские войска сегодня, 7 декабря, нанесли удар по ТЭС, расположенной в прифронтовой зоне. В результате серьезно пострадало оборудование станции.

Россияне ударили по ТЭС в прифронтовой зоне

Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока, – говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков – потреблять электроэнергию разумно и бережливо, особенно в пиковые часы нагрузки, – добавили в Министерстве. Поделиться

Обстрелы ТЭС в Украине

В России стало обыкновенной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции.

К примеру, 12 ноября сообщалось, что за последние три недели РФ уже трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также 27 ноября сообщалось, что русские войска обстреляли теплоэлектростанцию на востоке Украины. Целый город остался без света.

Сегодня глава правительства Украины Денис Шмигаль призвал украинцев снизить потребление электроэнергии для предотвращения введения графиков отключений света. Такая угроза возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.