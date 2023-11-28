Бумажный абсурд в армии. Военные тестируют роботизированный метод заполнения журналов — видео

Командир роты ВСУ Артем Романюков показал, как можно "симметрично ответить" на бюрократические "закидоны" в армии, протестировав новый метод заполнения отчетных журналов.

"Бумаготворчество" в ВСУ

Несмотря на 21 век, в Вооруженных силах Украины остается куча старых "бюрократических приколов" еще советского времени.

Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Артем Романюков.

Наш симметричный ответ на бумажный абсурд в армии. Тестируем новый метод заполнения журналов. Поделиться

Чтобы вы понимали, согласно руководящим документам, каждый из около 40 (!) журналов, которые необходимо вести в моем подразделении, согласно руководящим документам должен заполняться "чернилами или пастой фиолетового, синего, черного цветов". Поделиться

Правда, нигде не сказано, кто должен держать ручку, в которой будет эта паста. Поэтому 💁, – написал военный. Поделиться

Нововведения военного положительно восприняли комментаторы корреспонденции, особенно братья по оружию, которые тоже желают подобной "автоматизации"

facebook.com/artem.romaniukov

"Цифровизация, которую мы заслужили", – иронически подвел итог обсуждения Артем Романюков. Поделиться

facebook.com/artem.romaniukov

«Бумажные» боевые действия

Роберт Зелди, эксперт по таможенным делам, партнер Delta International Law, отметил, что командир батальона ВСУ ведет 32 бюрократических журнала.

Например, каждый случай ранения порождает десятки бумажных документов – донесение, рапорты, приказы, акты, и к изготовлению этих документов привлечено количество лиц, едва ли не превышающих количество тех, кто занимается непосредственно предоставлением медицинской помощи раненому.

Военные части продолжают вести учет своих военнослужащих в бумажных журналах и приказах. Это касается не только ежедневного учета, но и обычных для военных событий, таких как отпуска или командировки. Например, процесс оформления отпуска или командировки включает в себя оформление не менее двух рапортов, двух приказов, оформление на бланке удостоверений и регистрации каждого из этих документов в отдельных журналах.

Каждый документ также нуждается в подписях, согласованиях и сверках у разных должностных лиц. Это не только увеличивает шансы на ошибки, но и занимает время, которое могло бы быть использовано для выполнения первичных обязанностей, а также замедляет процесс до абсурда. Практический пример, когда военнослужащий в первый день своего отпуска не может поехать только потому, что в течение какого-то времени отсутствует один из лиц, участвующих в оформлении ему отпускного билета.

Любое нарушение дисциплины приводит к созданию многочисленных бумажных донесений, докладов и приказов. Каждый такой случай требует большого количества времени и усилий для документирования, отвлекающего от основных задач.