Паперовий абсурд в армії. Військові тестують роботизований метод заповнення журналів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Паперовий абсурд в армії. Військові тестують роботизований метод заповнення журналів — відео

Оптимізація
Джерело:  online.ua

Командир роти ЗСУ Артем Романюков показав, як можна “симетрично відповісти” на бюрократичні “закидони” в армії, протестувавши новий метод заповнення звітних журналів.

“Паперотворчість” в ЗСУ

Незважаючи на 21 століття, у Збройних силах залишається купа старих “бюрократичних приколів” ще радянських часів.

Про це написав у Facebook офіцер ЗСУ Артем Романюков.

Наша симетрична відповідь на паперовий абсурд в армії. Тестуємо новий метод заповнення журналів.

Щоб ви розуміли, згідно з керівними документами, кожен з близько 40(!) журналів, які необхідно вести в моєму підрозділі, згідно з керівними документами має заповнюватися "чорнилом або пастою фіолетового, синього, чорного кольорів".

Щоправда ніде не сказано, хто має тримати ручку, в якій буде ця паста. Тому 💁, – написав військовий.

Нововведення військового позитивно сприйняли коментатори допису, особливо брати по зброї, які теж бажають подібної “автоматизації”

Коменти до посту
facebook.com/artem.romaniukov

“Цифровізація, яку ми заслужили”, – іронічно підбив підсумки обговорення Артем Романюков.

Коменти до посту
facebook.com/artem.romaniukov

«Паперові» бойові дії

Роберт Зелді, експерт з митних справ, партнер Delta International Law, зауважив, що командир батальону ЗСУ веде 32 бюрократичні журнали.

Наприклад, кожен випадок поранення породжує десятки паперових документів – донесення, рапорти, накази, акти, і до виготовлення цих документів залучено кількість осіб, яка мало не перевищує кількості тих, хто займається безпосередньо наданням медичної допомоги пораненому.

Військові частини продовжують вести облік своїх військовослужбовців у паперових журналах і наказах. Це стосується не тільки щоденного обліку, а й звичайних для військових подій, таких як відпустки або відрядження. Наприклад, процес оформлення відпустки або відрядження включає в себе оформлення щонайменше двох рапортів, двох наказів, оформлення на бланку посвідчень і реєстрації кожного з цих документів у окремих журналах.

Кожен документ також потребує підписів, погоджень та звірки у різних службових осіб. Це не лише збільшує шанси на помилки, але й забирає час, який міг би бути використаний для виконання первинних обов'язків, а також сповільнює процес до абсурду. Практичний приклад, коли військовослужбовець у перший день своєї відпустки не може поїхати тільки через те, що протягом якогось часу відсутня одна з осіб, що бере участь в оформленні йому відпускного квитка.

Будь-яке порушення дисципліни призводить до створення численних паперових донесень, доповідей і наказів. Кожен такий випадок потребує великої кількості часу та зусиль для документування, що відволікає від основних завдань.

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