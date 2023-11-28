Паперовий абсурд в армії. Військові тестують роботизований метод заповнення журналів — відео

Командир роти ЗСУ Артем Романюков показав, як можна “симетрично відповісти” на бюрократичні “закидони” в армії, протестувавши новий метод заповнення звітних журналів.
“Паперотворчість” в ЗСУ
Незважаючи на 21 століття, у Збройних силах залишається купа старих “бюрократичних приколів” ще радянських часів.
Про це написав у Facebook офіцер ЗСУ Артем Романюков.
Нововведення військового позитивно сприйняли коментатори допису, особливо брати по зброї, які теж бажають подібної “автоматизації”
«Паперові» бойові дії
Роберт Зелді, експерт з митних справ, партнер Delta International Law, зауважив, що командир батальону ЗСУ веде 32 бюрократичні журнали.
Наприклад, кожен випадок поранення породжує десятки паперових документів – донесення, рапорти, накази, акти, і до виготовлення цих документів залучено кількість осіб, яка мало не перевищує кількості тих, хто займається безпосередньо наданням медичної допомоги пораненому.
Військові частини продовжують вести облік своїх військовослужбовців у паперових журналах і наказах. Це стосується не тільки щоденного обліку, а й звичайних для військових подій, таких як відпустки або відрядження. Наприклад, процес оформлення відпустки або відрядження включає в себе оформлення щонайменше двох рапортів, двох наказів, оформлення на бланку посвідчень і реєстрації кожного з цих документів у окремих журналах.
Кожен документ також потребує підписів, погоджень та звірки у різних службових осіб. Це не лише збільшує шанси на помилки, але й забирає час, який міг би бути використаний для виконання первинних обов'язків, а також сповільнює процес до абсурду. Практичний приклад, коли військовослужбовець у перший день своєї відпустки не може поїхати тільки через те, що протягом якогось часу відсутня одна з осіб, що бере участь в оформленні йому відпускного квитка.
Будь-яке порушення дисципліни призводить до створення численних паперових донесень, доповідей і наказів. Кожен такий випадок потребує великої кількості часу та зусиль для документування, що відволікає від основних завдань.
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