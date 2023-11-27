Пятый раз за месяц. Военные РФ обстреляли украинскую ТЭС

Ночью 27 ноября российские войска повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовой области, это уже пятый обстрел ТЭС за последний месяц.

Российские военные обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК

27 ноября в результате обстрелов пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате обстрела без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

В компании сообщают о серьезных повреждениях оборудования предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения.

ДТЭК синхронизирует свои действия с "Укрэнерго" для поддержания надежной работы украинской энергосистемы

Добавляется, что за последний месяц это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании.

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.