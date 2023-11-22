Укрэнерго зафиксировало дефицит в энергосистеме – какие причины

В Украине 22 ноября в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетики призывают граждан экономить свет, особенно в вечернее время.

Дефицит в энергосистеме

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечернее время дефицит может увеличиться.

Отмечается, что есть три основные причины дефицита:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы, – отметили в "Укрэнерго". Поделиться

Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.

Кроме этого, по состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Обстрелы украинской энергетики

В октябре прошлого года российские войска приступили к серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения.

Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, наносившими значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.

И хотя ситуация со временем стабилизировалась, в этом году в Украине готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

В ОК "Юг" сообщили, что для этой террористической цели на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.