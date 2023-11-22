Укрэнерго зафиксировало дефицит в энергосистеме – какие причины

В Украине 22 ноября в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Энергетики призывают граждан экономить свет, особенно в вечернее время.
Дефицит в энергосистеме
Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечернее время дефицит может увеличиться.
Отмечается, что есть три основные причины дефицита:
увеличение потребления из-за похолодания;
повышенная аварийность блоков электростанций;
недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС
Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита.
Кроме этого, по состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.
Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
Обстрелы украинской энергетики
В октябре прошлого года российские войска приступили к серии массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения.
Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, наносившими значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.
И хотя ситуация со временем стабилизировалась, в этом году в Украине готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру.
В ОК "Юг" сообщили, что для этой террористической цели на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.
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