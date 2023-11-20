Три уровня защиты от ракет и дронов. Как в Украине защищают энергообъекты

Украинское правительство и Генеральный штаб ВСУ согласовали решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Их разделили на три уровня.

Три уровня защиты энергообъектов

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры сообщает, что украинские энергообъекты получили три уровня защиты:

Первый уровень – сооружение габионов да биг-бегов . На сегодняшний день Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

Второй уровень – это защита от дронов и шахедов. Строящиеся вокруг основной сети Укрэнерго бетонные конструкции начиная с марта этого года. Так защищены 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень – защита от ракет. Защищены 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях.

В Агентстве добавили, что работа проходит совместно с Укрэнерго – они формируют задачи на проектирование и строительство.

Все проектные решения согласовываются с Генеральным штабом Вооруженных сил и ГСЧС.

Что известно о повреждении энергосистемы Украины

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко в октябре 2023 года отмечал, что в результате российских атак на энергосистему Украины в 2022 году было повреждено 270 объектов энергетики, что является половиной всей энергосистемы.

В частности, было повреждено 30% генерации и 20% распределительных сетей. Есть также объекты, которые не подлежат восстановлению, их нужно строить заново.