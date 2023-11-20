Три рівні захисту від ракет і дронів. Як в Україні захищають енергообʼєкти

Український уряд та Генеральний штаб ЗСУ погодили рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Їх поділили на три рівні.

Три рівні захисту енергообʼєктів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомляє, що українські енергообʼєкти отримали три рівні захисту:

Перший рівень – спорудження габіонів та біг-бегів . На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень – це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго, починаючи з березня цього року. Так захищені 22 підстанції та 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень – захист від ракет. Захищено 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

В Агентстві додали, що робота відбувається спільно з Укренерго – вони формують завдання на проєктування та будівництво.

Усі проєктні рішення узгоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС.

Що відомо про пошкодження енергосистеми України

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко у жовтні 2023 року зазначав, що внаслідок російських атак на енергосистему України у 2022 році було пошкоджено 270 об’єктів енергетики, що є половиною всієї енергосистеми.

Зокрема було пошкоджено 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Також є об’єкти, які не підлягають відновленню, їх потрібно будувати заново.