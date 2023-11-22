Укренерго зафіксувало дефіцит в енергосистемі — які причини

В Україні 22 листопада в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетики закликають громадян економити світло, особливо у вечірні години.

Дефіцит в енергосистемі

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує, що у вечірні години дефіцит може збільшитися.

Зазначається, що є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години, – зазначили в "Укренерго". Поширити

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.

Крім цього станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводять в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Обстріли української енергетики

У жовтні минулого року російські війська розпочали серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів мільйони споживачів по всій території країни залишилися без електропостачання.

Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значних збитків енергетичним об'єктам, у результаті в регіонах запроваджувалися планові та аварійні графіки відключення світла.

І хоча ситуація з часом стабілізувалася, цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру.

У ОК "Південь" повідомили, що для цієї терористичної мети на окупованому Кримському півострові ворог тримає понад 800 ракет.