На грани блэкаута. На ЗАЭС из-за действий российских окупантов сложилась угрожающая ситуация — Энергоатом

26 ноября ЗАЭС получала наружное питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ. Также произошло частичное обесточивание энергоблока № 4.

ЗАЭС находилась на грани очередного блэкаута

26 ноября временно оккупированная русскими войсками Запорожская атомная электростанция целый день находилась на грани очередного блэкаута.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

В воскресенье в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской АЭС отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов. Поделиться

Как сообщило МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока № 4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную.

Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки. Поделиться

Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20.52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута при обесточивании резервной линии 330 кВ. Поделиться

ЗАЭС под российской оккупацией неоднократно утрачивала внешний источник питания. На станции произошло уже семь полных блэкаутов и один частичный.

Какая ситуация на ЗАЭС

Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блэкаут – обесточен энергоблок № 6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.