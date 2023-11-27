На грани блэкаута. На ЗАЭС из-за действий российских окупантов сложилась угрожающая ситуация — Энергоатом

26 ноября ЗАЭС получала наружное питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ. Также произошло частичное обесточивание энергоблока № 4.
ЗАЭС находилась на грани очередного блэкаута
26 ноября временно оккупированная русскими войсками Запорожская атомная электростанция целый день находилась на грани очередного блэкаута.
Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".
Как сообщило МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.
Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока № 4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную.
ЗАЭС под российской оккупацией неоднократно утрачивала внешний источник питания. На станции произошло уже семь полных блэкаутов и один частичный.
Какая ситуация на ЗАЭС
Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.
16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.
Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блэкаут – обесточен энергоблок № 6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.
Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.
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