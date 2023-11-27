На межі блекауту. На ЗАЕС через дії російських окупантів склалася загрозлива ситуація — Енергоатом

26 листопада ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Також відбулося часткове знеструмлення енергоблока № 4.
ЗАЕС перебувала на межі чергового блекауту
26 листопада тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція цілий день знаходилася на межі чергового блекауту.
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.
Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока № 4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну.
ЗАЕС під російською окупацією неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення. На станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.
Яка ситуація на ЗАЕС
Ситуацію на станції погіршують інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий", що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.
16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.
Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.
Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.
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