На межі блекауту. На ЗАЕС через дії російських окупантів склалася загрозлива ситуація — Енергоатом
Категорія
Україна
Дата публікації

На межі блекауту. На ЗАЕС через дії російських окупантів склалася загрозлива ситуація — Енергоатом

НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

26 листопада ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Також відбулося часткове знеструмлення енергоблока № 4.

ЗАЕС перебувала на межі чергового блекауту

26 листопада тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція цілий день знаходилася на межі чергового блекауту.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

У неділю о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької АЕС відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока № 4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну.

Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

ЗАЕС під російською окупацією неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення. На станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.

Яка ситуація на ЗАЕС

Ситуацію на станції погіршують інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий", що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.

Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.

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