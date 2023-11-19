На ЗАЕС виявили витік води з пʼятого енергоблоку — МАГАТЕ

Що виявило МАГАТЕ на ЗАЕС

За їхньою інформацією, експертів поінформували про те, що у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки", виявили бор.

A reactor of Ukraine’s Zaporizhzhya NPP lost power this week forcing it to rely on emergency generator for cooling needs. ZNPP investigating cause of power outage, IAEA experts gathering info to make own assessment. Other ZNPP’s 5 reactors unaffected. https://t.co/aJJ5Z29WJN pic.twitter.com/f74jbHlrJH — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 17, 2023

Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки, - йдеться у повідомленні. Поширити

Тим не менш, після перевірки з'ясувалось, що вміст бору у другому контурі охолодження залишається в межах норми, радіоактивності там не виявлено.

Росіяни відповіли на це рішенням продовжити тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що "буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

Яка ситуація на ЗАЕС

Ситуацію на станції погіршують інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий", що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.

Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.