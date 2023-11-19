На ЗАЕС виявили витік води з пʼятого енергоблоку — МАГАТЕ

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру п'ятого енергоблока.
Що виявило МАГАТЕ на ЗАЕС
За їхньою інформацією, експертів поінформували про те, що у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки", виявили бор.
Тим не менш, після перевірки з'ясувалось, що вміст бору у другому контурі охолодження залишається в межах норми, радіоактивності там не виявлено.
Росіяни відповіли на це рішенням продовжити тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що "буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".
Яка ситуація на ЗАЕС
Ситуацію на станції погіршують інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий", що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.
16 листопада, в "Енергоатомі" заявили, що на ЗАЕС внаслідок дій інтервентів на 5-му енергоблоці триває витік реагентів з першого контуру в другий.
Додамо, що 14 листопада на станції стався частковий блекаут - було знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хвилин.
Нагадаємо також, що раніше в Міненерго повідомили, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює.
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