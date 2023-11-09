На ЗАЕС та в Енергодарі зменшилася кількість російських військових

Останнім часом російські окупанти відводять свої підрозділи з Енергодара та ЗАЕС. Персонал станції вони змінюють на жіночий, а чоловіків, ймовірно, переводять на фронт.

Окупанти зменшили свою присутність на ЗАЕС та в Енергодарі

На окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі – менша кількість російських військових. Скоріше за все, загарбників перекидають на фронт.

Про це повідомив глава "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців. Умови роботи залишаються складними.

Наш персонал не підписує контракти з російський "Росатомом". Персоналу окупантам не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично умови роботи нашого персоналу залишаються дуже важкими, – сказав він. Поширити

Котін констатував, що на ЗАЕС і в Енергодарі поменшало російських окупантів.

Водночас останнім часом поменшало російських військових в місті Енергодарі та на самій станції. І змінюється персонал зараз більше на жіночої статі. Чоловіків стає менше. Ми вважаємо, що росіяни використовують цих чоловіків для переведення на фронт, – наголосив Котін. Поширити

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Окупаційна адміністрація Запорізької АЕС планує провести у листопаді аварійні навчання – вперше після захоплення електростанції на початку березня 2022 року.

Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід станції, відвідавши сховища "свіжого" палива, аварійні дизель-генератори енергоблока № 1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередачі, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування. Їм було повідомлено, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші від початку конфлікту, – йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що після закриття минулого місяця корпусу реактора енергоблока № 3, який залишався відкритим після проведення технічного обслуговування у 2022 році, окупаційне керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що "зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока, які завершаться на вихідних, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження". Експертам МАГАТЕ у п’ятницю було підтверджено, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок № 3 буде перебувати в "холодному" стані.

Крім того, експертам МАГАТЕ було сказано, що окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у "холодному" і два - в "гарячому" резерві для вироблення пари для різних функцій ядерної безпеки та опалювання Енергодара в зимовий період.