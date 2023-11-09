На ЗАЭС и в Энергодаре уменьшилось количество российских военных
Категория
Украина
Дата публикации

На ЗАЭС и в Энергодаре уменьшилось количество российских военных

Оккупанты в Энергодаре
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В последнее время российские оккупанты отводят свои подразделения из Энергодара и ЗАЭС. Персонал станции они меняют на женский, а мужчин, вероятно, переводят на фронт.

Оккупанты уменьшили свое присутствие на ЗАЭС и в Энергодаре

На оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре меньшее количество российских военных. Скорее всего, захватчиков переводят на фронт.

Об этом сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС работает до 800 украинцев. Условия работы остаются сложными.

Наш персонал не подписывает контракты с российским "Росатомом". Персонала оккупантов не хватает, поэтому они вынуждены использовать наш персонал на станции. Фактически условия работы нашего персонала остаются очень трудными, – сказал он.

Котин констатировал, что на ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше российских оккупантов.

В то же время в последнее время стало меньше российских военных в городе Энергодаре и на самой станции. И меняется персонал сейчас больше на женский. Мужчин становится меньше. Мы считаем, что россияне используют этих мужчин для перевода на фронт, – подчеркнул Котин.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Оккупационная администрация Запорожской АЭС планирует провести в ноябре аварийные учения – впервые после захвата электростанции в начале марта 2022 года.

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали совершать обход станции, посетив хранилища "свежего" топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока № 1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередачи, центральный состав и временный центр аварийного реагирования. Им было сообщено, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые с начала конфликта, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что после закрытия в прошлом месяце корпуса реактора энергоблока № 3, который оставался открытым после проведения технического обслуживания в 2022 году, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока, которые завершатся на выходных, после чего будут проведены испытание на первичном и вторичном контурах охлаждения". Экспертам МАГАТЭ в пятницу было подтверждено, что после завершения гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в "холодном" состоянии.

Кроме того, экспертам МАГАТЭ было сказано, что оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два – в "горячем" резерве для выработки пара для различных функций ядерной безопасности и отопления Энергодара в зимний период.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные РФ перевели в горячее состояние два энергоблока на ЗАЭС
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МАГАТЭ провело ротацию своих экспертов на ЗАЭС
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне планируют провести аварийные учения на ЗАЭС — МАГАТЭ
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.