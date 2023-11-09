На ЗАЭС и в Энергодаре уменьшилось количество российских военных

В последнее время российские оккупанты отводят свои подразделения из Энергодара и ЗАЭС. Персонал станции они меняют на женский, а мужчин, вероятно, переводят на фронт.

Оккупанты уменьшили свое присутствие на ЗАЭС и в Энергодаре

На оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре меньшее количество российских военных. Скорее всего, захватчиков переводят на фронт.

Об этом сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС работает до 800 украинцев. Условия работы остаются сложными.

Наш персонал не подписывает контракты с российским "Росатомом". Персонала оккупантов не хватает, поэтому они вынуждены использовать наш персонал на станции. Фактически условия работы нашего персонала остаются очень трудными, – сказал он. Поделиться

Котин констатировал, что на ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше российских оккупантов.

В то же время в последнее время стало меньше российских военных в городе Энергодаре и на самой станции. И меняется персонал сейчас больше на женский. Мужчин становится меньше. Мы считаем, что россияне используют этих мужчин для перевода на фронт, – подчеркнул Котин. Поделиться

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Оккупационная администрация Запорожской АЭС планирует провести в ноябре аварийные учения – впервые после захвата электростанции в начале марта 2022 года.

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали совершать обход станции, посетив хранилища "свежего" топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока № 1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередачи, центральный состав и временный центр аварийного реагирования. Им было сообщено, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые с начала конфликта, – говорится в сообщении. Поделиться

Также отмечается, что после закрытия в прошлом месяце корпуса реактора энергоблока № 3, который оставался открытым после проведения технического обслуживания в 2022 году, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока, которые завершатся на выходных, после чего будут проведены испытание на первичном и вторичном контурах охлаждения". Экспертам МАГАТЭ в пятницу было подтверждено, что после завершения гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в "холодном" состоянии.

Кроме того, экспертам МАГАТЭ было сказано, что оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два – в "горячем" резерве для выработки пара для различных функций ядерной безопасности и отопления Энергодара в зимний период.