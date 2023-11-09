На ЗАЭС и в Энергодаре уменьшилось количество российских военных

В последнее время российские оккупанты отводят свои подразделения из Энергодара и ЗАЭС. Персонал станции они меняют на женский, а мужчин, вероятно, переводят на фронт.
Оккупанты уменьшили свое присутствие на ЗАЭС и в Энергодаре
На оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре меньшее количество российских военных. Скорее всего, захватчиков переводят на фронт.
Об этом сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин в эфире телемарафона.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС работает до 800 украинцев. Условия работы остаются сложными.
Котин констатировал, что на ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше российских оккупантов.
Ситуация на оккупированной ЗАЭС
Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.
Недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.
На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.
Оккупационная администрация Запорожской АЭС планирует провести в ноябре аварийные учения – впервые после захвата электростанции в начале марта 2022 года.
Также отмечается, что после закрытия в прошлом месяце корпуса реактора энергоблока № 3, который оставался открытым после проведения технического обслуживания в 2022 году, оккупационное руководство АЭС проинформировало экспертов МАГАТЭ, что "в настоящее время продолжаются гидравлические испытания парогенераторов энергоблока, которые завершатся на выходных, после чего будут проведены испытание на первичном и вторичном контурах охлаждения". Экспертам МАГАТЭ в пятницу было подтверждено, что после завершения гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в "холодном" состоянии.
Кроме того, экспертам МАГАТЭ было сказано, что оккупационное руководство ЗАЭС не планирует перезапускать ни один из энергоблоков, четыре из которых находятся в "холодном" и два – в "горячем" резерве для выработки пара для различных функций ядерной безопасности и отопления Энергодара в зимний период.
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