Военные РФ перевели в горячее состояние два энергоблока на ЗАЭС

Российские оккупанты перевели в горячее состояние 4 и 5 блока Запорожской АЭС. Кроме того, россияне намерены собрать 3 энергоблока, который находится в состоянии ремонта.

Что происходит на ЗАЭС

Как сообщил и. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, все без исключения 6 энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. В нарушение условий лицензии Госатомрегулирование оккупанты перевели энергоблоки №4 и 5 в горячее состояние.

Кроме того, оккупанты намерены собрать энергоблок №3 Запорожской АЭС, который сейчас разобран и находится в ремонте.

Сбор реактора энергоблока №3 противоречит условиям лицензии безопасной эксплуатации энергоблока. Ею предусмотрено, что энергоблок для ремонта должен быть в холодном состоянии – сообщил Кориков. Поделиться

Кроме того, нет информации о проведении определенных работ, которые должны производиться в установленном порядке. На площадке отсутствует достаточное количество квалифицированного персонала, способного качественно выполнить как сборку реактора, так и провести контроль качества этого сборника.

Он добавил, что сборка реактора №3 опасна также тем, что уменьшается время до возможного перевода реактора установки в критическое состояние и далее на мощность. Это актуализирует риски радиационной аварии с выбросом радиации за пределы промышленной площадки ЗАЭС. Это затронет значительную территорию Украины и государства, граничащих с нашей страной в зависимости от направления ветра.

По его словам, система радиационного мониторинга на промышленной площадке ЗАЭС фактически нетрудоспособна. Узнать вовремя о радиационном инциденте, принять контрмеры и отреагировать трудно.

В МАГАТЭ одобрили резолюцию по возвращению ЗАЭС под контроль Украины

В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего, она призывает российскую федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.