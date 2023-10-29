Військові РФ перевели в гарячий стан два енергоблоки на ЗАЕС

Російські окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС. Крім того, росіяни мають намір зібрати 3 енергоблок, який знаходиться у стані ремонту.

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, всі без винятку 6 енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Натомість в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання окупанти перевели енергоблоки №4 та 5 в гарячий стан.

Крім того, окупанти мають намір зібрати енергоблок №3 Запорізької АЕС, який наразі розібраний і знаходиться у ремонті.

Збирання реактора енергоблока №3 суперечить умовам ліцензії безпечної експлуатації енергоблока. Нею передбачено, що енергоблок для ремонту має бути в холодному стані – повідомив Коріков. Поширити

Крім того, немає інформації про проведення певних робіт, які мають проводитися в установленому порядку. На майданчику відсутня достатня кількість кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконати як збірку реактора, так і провести контроль якості цієї збірки.

Він додав, що збірка реактора №3 небезпечна також і тим, що зменшується час до можливого переведення реактора установки в критичний стан і далі на потужність. Це актуалізує ризики радіаційної аварії з викидом радіації за межі промислового майданчика ЗАЕС. Це зачепить значну територію України та держави, які межують з нашою країною, залежно від напрямку вітру.

Наразі, за його словами, система радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС фактично непрацездатна. Дізнатися вчасно про радіаційний інцидент, вжити контрзаходів та відреагувати важко.

У МАГАТЕ схвалили резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.