МАГАТЭ провело ротацию своих экспертов на ЗАЭС

На этой неделе новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла на ротацию мониторинговой миссии на Запорожской атомной электростанции.

Какая ситуация на ЗАЭС

В ведомстве отметили, что международное агентство по атомной энергии будет продолжать уделять пристальное внимание деятельности по техническому обслуживанию на Запорожской АЭС, поскольку это остается источником беспокойства.

Уменьшенное количество обслуживающего персонала на заводе и ограниченная доступность всех необходимых запасных частей могут повлиять на работу систем безопасности. Важно, чтобы было выполнено все необходимое техническое обслуживание, – заявил Гросси. Поделиться

Он добавил, что эксперты МАГАТЭ продолжают собирать информацию о статусе и состоянии персонала, а также о подготовке и лицензировании работников на станции.

В заявлении также отмечается, что в течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали совершать обход площадки, посетив хранилища свежего топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока №1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередач, центральный состав и временный центр аварийного реагирования.

Им сообщили, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые со времен начала войны.

В МАГАТЭ одобрили резолюцию по возвращению ЗАЭС под контроль Украины

В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего, она призывает российскую федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.