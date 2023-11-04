МАГАТЕ провело ротацію своїх експертів на ЗАЕС

Цього тижня нова команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на ротацію моніторингової місії на Запорізькій атомній електростанції.

Яка ситуація на ЗАЕС

У відомстві зазначили, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти пильну увагу діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається джерелом занепокоєння.

Зменшена кількість обслуговуючого персоналу на заводі та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування, - заявив Гроссі. Поширити

Він додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції.

У заяві також зазначається, що протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід майданчика, відвідавши сховища свіжого палива, аварійні дизель-генератори енергоблоку №1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередач, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування.

Їм повідомили, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші з часів до початку війни.

У МАГАТЕ схвалили резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.