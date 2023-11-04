Росіяни планують провести аварійні навчання на ЗАЕС — МАГАТЕ

Окупаційна адміністрація Запорізької АЕС планує провести у листопаді аварійні навчання - вперше після захоплення електростанції на початку березня 2022 року.

Росіяни поінформували експертів МАГАТЕ про намір провести аварійні навчання на ЗАЕС

Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід станції, відвідавши сховища "свіжого" палива, аварійні дизель-генератори енергоблока №1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередачі, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування. Їм було повідомлено, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші від початку конфлікту, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що після закриття минулого місяця корпусу реактора енергоблока №3, який залишався відкритим після проведення технічного обслуговування у 2022 році, окупаційне керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що "зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока, які завершаться на вихідних, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження". Експертам МАГАТЕ у п’ятницю було підтверджено, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в "холодному" стані.

Крім того, експертам МАГАТЕ було сказано, що окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у "холодному" і два - в "гарячому" резерві для вироблення пари для різних функцій ядерної безпеки та опалювання Енергодара в зимовий період.

У заяві наголошується, що МАГАТЕ "продовжує приділяти пильну увагу технічному обслуговуванню на майданчику, при цьому обслуговування обладнання, необхідного для безпеки станції, викликає занепокоєння".

Зменшення кількості обслуговуючого персоналу на станції та обмежена наявність усіх необхідних запасних частин можуть вплинути на роботу систем безпеки. Вкрай важливо, щоб усе необхідне технічне обслуговування виконувалося, - наголосив Гроссі. Поширити

Крім того, він вказав на те, що команда МАГАТЕ "продовжує подавати запит щодо надання доступу на дахи реакторних установок 1, 5 і 6 після того, як в останні місяці вони змогли потрапити на ці ділянки трьох інших блоків ЗАЕС".