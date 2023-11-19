На ЗАЭС обнаружили утечку воды из пятого энергоблока — МАГАТЭ

Что обнаружило МАГАТЭ на ЗАЭС

По их информации, эксперты проинформировали о том, что в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки", обнаружили бор.

A reactor of Ukraine’s Zaporizhzhya NPP lost power this week forcing it to rely on emergency generator for cooling needs. ZNPP investigating cause of power outage, IAEA experts gathering info to make own assessment. Other ZNPP’s 5 reactors unaffected. https://t.co/aJJ5Z29WJN pic.twitter.com/f74jbHlrJH — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 17, 2023

Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности, говорится в сообщении. Поделиться

Тем не менее после проверки выяснилось, что содержание бора во втором контуре охлаждения остается в пределах нормы, радиоактивности там не обнаружено.

Россияне ответили на это решением продолжить держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что "будет переоценена после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

Какая ситуация на ЗАЭС

Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.