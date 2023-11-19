На ЗАЭС обнаружили утечку воды из пятого энергоблока — МАГАТЭ
Категория
Украина
Дата публикации

На ЗАЭС обнаружили утечку воды из пятого энергоблока — МАГАТЭ

ЗАЭС
Читати українською

На временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока.

Что обнаружило МАГАТЭ на ЗАЭС

По их информации, эксперты проинформировали о том, что в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который находится в состоянии "горячей остановки", обнаружили бор.

Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности, говорится в сообщении.

Тем не менее после проверки выяснилось, что содержание бора во втором контуре охлаждения остается в пределах нормы, радиоактивности там не обнаружено.

Россияне ответили на это решением продолжить держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что "будет переоценена после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

Какая ситуация на ЗАЭС

Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ провоцируют своими действиями радиационную аварию на ЗАЭС — Энергоатом
НАЭК "Энергоатом"
Оккупанты РФ провоцируют радиационную аварию на ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На ЗАЭС и в Энергодаре уменьшилось количество российских военных
Оккупанты в Энергодаре
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Персонал РФ портит важное оборудование на ЗАЭС – Энергоатом
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.